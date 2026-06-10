Кремль: Путину доложили о взрыве в Балашихе
Взрыва машины в Балашихе. Обложка © Telegram / SHOT
Глава государства Владимир Путин проинформирован о взрыве в подмосковной Балашихе. Президент получает сводки о подобных инцидентах на регулярной основе, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается», — указал он.
По словам представителя Кремля, детали случившегося пока не разглашаются, поскольку следствие ещё ведётся. Это вопрос, которым занимаются специальные службы.
Напомним, в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи был взорван кроссовер BMW X3, которым владел 62-летний мужчина. Сразу после детонации машина загорелась. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была закреплена в салоне прямо за водительским сиденьем. Сразу после хлопка в багажнике и на пассажирских сиденьях вспыхнул пожар. Первыми на месте оказались прохожие. Они бросились к горящей машине, выломали двери и вытащили из салона находившегося за рулём мужчину. Однако, несмотря на оперативные действия очевидцев, спасти его не удалось. Сейчас расследованием занимаются спецслужбы.
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