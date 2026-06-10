Борьба России за свои регионы завершится победой, заявил Песков
Обложка © Life.ru
Дмитрий Песков заявил, что атаки Киева по объектам вроде здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» только подтверждают позицию Москвы. По словам пресс-секретаря президента, такие действия показывают правоту России в борьбе за свои регионы.
«Такие удары лишний раз подчёркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой», — сказал представитель Кремля.
Минувшей ночью украинский дрон нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что вспыхнувшему на месте пожару присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.