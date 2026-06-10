Дмитрий Песков заявил, что атаки Киева по объектам вроде здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» только подтверждают позицию Москвы. По словам пресс-секретаря президента, такие действия показывают правоту России в борьбе за свои регионы.

«Такие удары лишний раз подчёркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой», — сказал представитель Кремля.