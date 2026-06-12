На них охотятся модели, а они взяли мышек: За что ненавидят жён Броснана, Киану Ривза и других звёзд Оглавление Киану Ривз и его седая «старушка» Бонд женился на плюс-сайз: зачем? Зачем Хэмилтону 45-летняя Ким? Норвегия в шоке: шаман вместо принца Йог, шарлатан или муж Ани Лорак? Цекало и его худая казашка Life.ru рассказывает о знаменитых парах, чьи отношения вызвали бурную реакцию общественности — из‑за внешности, разницы в возрасте, профессии или необычного прошлого партнёра. 11 июня, 21:45 Стыдно за них или завидно? Почему звёздные мужчины выбирают нестандартных жён. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP / Evan Agostini, © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина, © Gemini Nano Banana

Мы привыкли видеть звёзд в компании партнёров «из своего круга» — актёров, музыкантов, моделей. Но иногда знаменитости выбирают тех, кто совсем не вписывается в привычные представления о «подходящей партии». Такие союзы нередко вызывают споры и обсуждения. Публика гадает, что связывает этих людей, и искренне удивляется их выбору.

Киану Ривз и его седая «старушка»

Звезда Голливуда Киану Ривз, чья личная жизнь всегда была окутана завесой тайны, с 2018 года состоит в отношениях с американской художницей и скульптором Александрой Грант. Несмотря на периодические слухи о тайной свадьбе, пара не подтверждала официального заключения брака. До этого актёр никогда не был женат, а его единственной публичной возлюбленной в конце 1990‑х была актриса Дженнифер Сайм.

Киану Ривз счастлив с художницей Александрой Грант, несмотря на недоумение публики. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grantalexandra

61-летний Ривз и 53-летняя Грант живут вместе в Лос‑Анджелесе. Разница в возрасте составляет 9 лет, но не мешает их гармонии. Это отчётливо видно на фото со съёмочной площадки фильма «Исход», где Александра нежно поцеловала бойфренда во время визита на площадку.

Многие считают, что Александра выглядит старше своего избранника, даже прямо говорят: мол, Ривз мог бы найти и более молодую спутницу. Дело в том, что художница отказывается красить волосы, делая выбор в пользу природной седины и естественного вида. И, судя по всему, известного артиста это не смущает.

Бонд женился на плюс-сайз: зачем?

Мечта многих дам по всему миру, импозантный Пирс Броснан, сыгравший Джеймса Бонда в четырёх фильмах легендарной франшизы, вот уже 25 лет женат на Кили Шей Смит — американской журналистке, активистке и телеведущей. Их крепкий союз, в котором родилось два сына: Дилан (1997) и Пэрис (2001), радует поклонников.

Броснан женился на Кили после трагедии — его первая супруга, актриса Кассандра Харрис, умерла от рака в 1991 году в возрасте всего 43 лет. Пирс воспитывал её сына и дочь от предыдущих отношений, которых усыновил, их общего ребёнка и думал, что больше никогда не вступит в брак. Но Смит оказалась ему настоящим другом, опорой и смогла вернуть радость жизни.

Пирс Броснан уже 25 лет женат на той, кого атакуют хейтеры и СМИ. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini

Пара стала встречаться в 1994 году, а поженилась в 2001-м на родине Броснана, в Ирландии. Поселились они в уединённом месте на Гавайях, и их приоритетом стали не скандалы и мир шоу-бизнеса, а семья и уважение друг к другу.

После рождения сыновей Кили сильно поправилась из-за гипотиреоза, отчего стала подвергаться нападкам хейтеров и СМИ. Но Пирс, как настоящий джентльмен, пресекает все подобные разговоры, говорит, что жена не стесняется своих форм, а он любит её любой и благодарит судьбу за их встречу. А на светских выходах и случайных кадрах они смотрят друг на друга всё с той же нежностью, к тому же Смит в последнее время заметно постройнела, сбросив примерно 45 килограммов.

Зачем Хэмилтону 45-летняя Ким?

Ким Кардашьян закрутила роман с Льюисом Хэмилтоном. Фото © Getty Images / David Davies – PA Images

45-летняя Ким Кардашьян и 41-летний британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон знакомы более десяти лет, но их роман вспыхнул в начале 2026 года. Несмотря на небольшую разницу в возрасте (4 года и 3 месяца), союз реалити-дивы и спортсмена вызвал живой интерес у публики.

Пара уже успела провести совместный отпуск в Японии в марте, где Хэмилтон познакомился с семьёй Ким. Публичным подтверждением чувств стал эпизод на Гран-при Монако. После гонки пилот «Феррари» послал Кардашьян воздушный поцелуй и публично поблагодарил её за поддержку на трибунах. Но многие поклонники не исключают, что это просто пиар-роман.

Норвегия в шоке: шаман вместо принца

Роман норвежской принцессы Марты Луизы и афроамериканского шамана Дурека Верретта стал одним из самых громких скандалов последних лет. Верретт очень популярен в Голливуде, его клиентами являются Гвинет Пэлтроу и Антонио Бандерас. Норвежская пресса называла их роман «бредом сумасшедшего», а общественность негодовала из‑за использования принцессой королевского титула для продвижения мероприятий партнёра.

Принцесса Норвегии Марта Луиза шокировала общественность союзом с африканским шаманом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shamandurek

Под давлением семья Марты Луизы выразила недовольство выбором дочери. Чтобы снизить накал страстей, принцесса отказалась от выполнения официальных обязанностей, но не от любви. В июне 2022 года пара сыграла свадьбу.

Йог, шарлатан или муж Ани Лорак?

Ани Лорак вышла замуж за йога Исаака Виджаку — фанаты гадают, что она в нём нашла. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

В феврале 2023 года певица Ани Лорак начала отношения с инструктором по йоге из Испании Исааком Виджраку — наполовину испанцем, наполовину тоголезцем. Ранее он работал манекенщиком, играл в театре, а после увлёкся духовными практиками. Он не был ранее женат, но воспитывает дочь и сына. Многие восприняли выбор певицы скептически, сочтя нового избранника «шарлатаном». В 2025 году пара поженилась, устроив церемонию на Мальдивах.

Для Ани это не первый опыт отношений с иностранцем. Ранее она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, но развелась с ним в 2019 году из‑за его измен. От этого союза у неё есть дочь София — девочке в начале июня 2026 исполнилось 15. Теперь же артистка, похоже, нашла гармонию.

Цекало и его худая казашка

Шоумен Александр Цекало и модель Дарина Эрвин (настоящая фамилия — Сапарова) доказали, что разница в возрасте около 30 лет, росте и комплекции — не помеха для чувств. Дарина, казашка по отцу и русская по матери, родилась в Казахстане, но долгое время жила в США.

Александр Цекало и Дарина Эрвин — ещё одна нестандартная пара. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Для Цекало это уже четвёртый брак, и пара не скрывает счастья. Дарина периодически эпатирует публику, выкладывая фото в странных образах. Фолловеры бьют тревогу из-за худобы девушки, но, видимо, именитому продюсеру это по вкусу.

Авторы Кира Громова