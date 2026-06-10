Глава МИД Белоруссии обвинил Киев в попытке втянуть республику в прямой конфликт
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Киев через провокации пытается втянуть Белоруссию в прямой вооружённый конфликт. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью телеканалу «Звезда».
Дипломат напомнил, что его страна является братской как для российского, так и для украинского народа. Поэтому Минск оказывает огромное содействие в мирном урегулировании.
«А Украине же не надо мира сегодня, всё делается для эскалации», — подчеркнул Рыженков.
Тему Украины также поднимали в ходе саммита ОДКБ. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что все страны-участницы ждут, когда «горячие головы» в Евросоюзе перестанут нагнетать обстановку.
Ранее Life.ru сообщал, что советник главы киевского режима Михаил Подоляк посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко «просто молчать», если тот хочет дожить до пенсии. Такое заявление Подоляк сделал в очередном эфире. Кроме того, он дополнил, что Киев располагает возможностями для ударов по ключевым объектам на территории Белоруссии.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.