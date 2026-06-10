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Регион
10 июня, 11:38

Глава МИД Белоруссии обвинил Киев в попытке втянуть республику в прямой конфликт

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Киев через провокации пытается втянуть Белоруссию в прямой вооружённый конфликт. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью телеканалу «Звезда».

Дипломат напомнил, что его страна является братской как для российского, так и для украинского народа. Поэтому Минск оказывает огромное содействие в мирном урегулировании.

«А Украине же не надо мира сегодня, всё делается для эскалации», — подчеркнул Рыженков.

Тему Украины также поднимали в ходе саммита ОДКБ. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что все страны-участницы ждут, когда «горячие головы» в Евросоюзе перестанут нагнетать обстановку.

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Ранее Life.ru сообщал, что советник главы киевского режима Михаил Подоляк посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко «просто молчать», если тот хочет дожить до пенсии. Такое заявление Подоляк сделал в очередном эфире. Кроме того, он дополнил, что Киев располагает возможностями для ударов по ключевым объектам на территории Белоруссии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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