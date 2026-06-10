Глава МИД Белоруссии обвинил Киев в попытке втянуть республику в прямой конфликт

Киев через провокации пытается втянуть Белоруссию в прямой вооружённый конфликт. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью телеканалу «Звезда».

Дипломат напомнил, что его страна является братской как для российского, так и для украинского народа. Поэтому Минск оказывает огромное содействие в мирном урегулировании.

«А Украине же не надо мира сегодня, всё делается для эскалации», — подчеркнул Рыженков.

Тему Украины также поднимали в ходе саммита ОДКБ. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что все страны-участницы ждут, когда «горячие головы» в Евросоюзе перестанут нагнетать обстановку.