Пасынок Усольцева заявил, что найденная вещь не могла принадлежать его отцу

В истории пропавшей в Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых появилась новая деталь — обнаруженный поисковиками предмет направили на проверку, однако родственники сомневаются в его отношении к пропавшим. Об этом ТАСС сообщил Даниил Баталов, пасынок Сергея Усольцева.

При этом поисковики обнаружили ряд предметов, которые направлены на экспертизу для определения возможной связи с пропавшими. Среди находок оказалась часть палки для скандинавской ходьбы.

«Могу с уверенностью заявить, что мой отец никогда не пользовался палками для ходьбы и презирал их. Очень надеюсь, что она не имеет отношения к моей семье», — сказал он.

По его словам, в туристических маршрутах он предпочитал обходиться без дополнительных приспособлений, чтобы сохранять свободу движений. Специалистам предстоит установить, могла ли найденная вещь действительно принадлежать семье и иметь значение для расследования обстоятельств исчезновения.

Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Масштабные поисковые мероприятия с участием до 1,5 тысячи человек не дали результата и были завершены осенью. В начале июня были организованы дополнительные поисковые работы, однако установить местонахождение семьи вновь не удалось.

Ране во время поисковой операции семьи Усольцевых, пропавшей в осенний период в Красноярском крае, участники работ столкнулись с дополнительными рисками из-за диких животных. В районе проведения мероприятий неоднократно фиксировались следы медведей, что создавало потенциальную угрозу для добровольцев.