Жители эстонской Нарвы не смогут увидеть концерт в Ивангороде в честь Дня России

Жители эстонской Нарвы не смогут наблюдать за празднованием Дня России, которое состоится 12 июня в Ивангороде Ленинградской оласти. По информации пресс-службы города, в этот день мост через реку работать не будет, а расположение сцены не позволит увидеть мероприятие с эстонского берега.

«На эстонскую сторону в этот день работать не будем, расположение сцены не позволяет увидеть праздник с другого берега реки. По количеству гостей из Эстонии наплыва не ожидается», — сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что гостей из Эстонии будет немного. В Ивангороде на Видовой площади запланированы концерт «Пою тебе, моя Россия!», ярмарка и детская программа.