Жители эстонской Нарвы не смогут увидеть концерт в Ивангороде в честь Дня России
Набережная Нарвы (Нарвский променад), которая проходит по линии границы между Эстонией и Россией. Обложка © andi-proc.livejournal.com
Жители эстонской Нарвы не смогут наблюдать за празднованием Дня России, которое состоится 12 июня в Ивангороде Ленинградской оласти. По информации пресс-службы города, в этот день мост через реку работать не будет, а расположение сцены не позволит увидеть мероприятие с эстонского берега.
«На эстонскую сторону в этот день работать не будем, расположение сцены не позволяет увидеть праздник с другого берега реки. По количеству гостей из Эстонии наплыва не ожидается», — сообщили в пресс-службе.
Ожидается, что гостей из Эстонии будет немного. В Ивангороде на Видовой площади запланированы концерт «Пою тебе, моя Россия!», ярмарка и детская программа.
Ранее Life.ru рассказывал, что в День Победы на набережной эстонской Нарвы собрались местные жители и приезжие, чтобы посмотреть в прямом эфире трансляцию парада с Красной площади — её организовали с российской стороны. Автобусы доставили туда множество иностранных туристов, а вечером там запланирован концерт. Кроме того, жители Нарвы также слушали концерт ко Дню Победы в Ивангороде.
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