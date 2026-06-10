Пинта за £15 и вода за £6: английские фанаты пришли в шок от цен на ЧМ в США

Английские болельщики пожаловались на высокие цены на еду и напитки на матчах чемпионата мира в США. Поводом стал стадион AT&T в Арлингтоне, где 17 июня сборная Англии сыграет с Хорватией. По данным The Sun, пинта импортного пива вроде Stella Artois на арене стоит $16,95. Местное пиво, включая Budweiser и Michelob Ultra, обойдётся немного дешевле — $15,95.

Фанатов отдельно возмутило, что американская пинта меньше британской: 473 мл против привычных 591 мл. С учётом чаевых в премиум-зонах итоговая цена напитка может превысить £15.

Дорогими оказались и обычные перекусы. Хот-дог на стадионе стоит £6,66, бургер — £12,62, а бутылка воды объёмом 473 мл — £6,14.

Болельщики уже называют такую ценовую политику «грабительской». Некоторые сравнивают стоимость еды и напитков с английскими пабами и утверждают, что на стадионе всё выходит примерно в несколько раз дороже.

«Неудивительно, что их называют «Далласскими ковбоями»!» — сказал 38-летний болельщик сборной Англии из Стаффорда Джон Эдвардс.

Другой фанат, 67-летний Саймон Харрис из Бриджнорта, заявил, что цены на пиво выглядят «смешными», но, по его словам, это неудивительно для такого дорогого чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и стал самым масштабным в истории турнира: впервые в нём участвуют 48 сборных, а всего запланированы 104 матча в 16 городах. Финал пройдёт 19 июля на стадионе New York New Jersey Stadium, известном как MetLife Stadium.

Турнир ещё до старта регулярно критиковали за дороговизну для болельщиков. Претензии касались не только билетов: фанаты жаловались на цены на проживание, мерч и дополнительные услуги, а теперь — ещё и на стоимость еды и напитков на аренах. Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее защищал высокие цены, объясняя их особенностями американского рынка.