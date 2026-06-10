Мизулина: Roblox заработал в России

Roblox начал работать в России, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Мои подписчики говорят, что Roblox начал работать без ограничений», — написала она в телеграм-канале.

Накануне Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений с платформы после гарантий, которые компания дала российской стороне. В начале июня Минцифры завершило согласование условий с Roblox. Они касаются защиты российских пользователей, прежде всего детей. Компания признала, что прежние инструменты безопасности были недостаточно эффективными: на платформе могли появляться материалы о суицидальном поведении, наркотиках и вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Уже в июне Roblox планирует ввести разделение доступа к играм по возрасту — Roblox Kids и Roblox Select. Также платформа подтвердила готовность бороться с контентом, который может вредить здоровью и развитию детей. В Минцифры подчеркнули, что Россия готова поддерживать работу глобальных цифровых сервисов, если они соблюдают законодательство РФ.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в конце 2025 года. Тогда причиной называли систематическое распространение запрещённого и опасного контента, а также недостаточную работу внутренней модерации, несмотря на неоднократные требования устранить нарушения.