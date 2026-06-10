Жителю Белфаста, спасшему прохожего от вооружённого безумца, собрали $28 тысяч

Жителю Белфаста, которому удалось остановить напавшего 8 июня на прохожего с ножом вооружённого суданца, неравнодушные британцы перечислили более 21,5 тысяч фунтов стерлингов (примерно 28,8 тысяч долларов). Соответствующие цифры появились на странице краудфандинговой платформы, где организаторы отчитываются о поступивших пожертвованиях.

На кадрах, снятых случайным свидетелем и разошедшихся по соцсетям, видно, что злоумышленника нейтрализовал обычный прохожий, использовав для этого клюшку для хёрлинга — национальной ирландской игры с мячом на траве. Этим смельчаком оказался местный уроженец Майтиу Мак Тигернан. Вдохновлённые его действиями пользователи запустили в интернете благотворительную акцию «на пинту пива» для героя, и на сегодняшний день откликнулись уже 2,2 тысяч человек.

В беседе с телеканалом Sky News Тигернан признался, что его поразила и даже шокировала такая мощная волна народной поддержки. Он также пообещал отдать часть собранных денег пострадавшему Стивену Огилви — во время того самого нападения мужчина лишился глаза и теперь находится на лечении в больнице.

Самого нападавшего, тридцатилетнего Хади Алодида, уже привлекли к ответственности: ему инкриминируют покушение на убийство, ношение в общественном месте холодного или колюще-режущего предмета, а также высказывание угроз, направленных на лишение жизни.

Ранее сообщалось, что в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Протестующие подожгли рейсовый автобус, закидали бутылками служебные автомобили полиции и устроили несколько возгораний прямо на городских улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.