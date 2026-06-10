Зеленский объявил 11 июня Днём Сил беспилотных систем ВСУ
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Глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом учредил новый профессиональный праздник — День Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины. Согласно документу, он будет ежегодно отмечаться 11 июня.
Указ уже подписан. Официальная дата празднования выбрана — 11 июня. Других деталей о празднике или связанных с ним мероприятиях пока не приводится.
Ранее Зеленский по случаю праздника Курбан-байрам опубликовал обращение к мусульманам на украинском и крымскотатарском языках, пообещав, что украинская армия делает всё для того, чтобы семьи мусульман по всему миру могли отметить праздник в настоящей безопасности. Он пожелал верующим мира, благословения и согласия в каждую семью, а также заявил о поддержке Украиной мусульман на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и на Южном Кавказе. Также глава киевского режима вместе с супругой Еленой поздравил украинцев с «днём вышиванки», который отмечался 21 мая, надев для праздничного фото траурную чёрную вышиванку. Его жена в этот раз выбрала более светлый наряд — белую рубашку с синими орнаментами. В подписи к снимку глава киевского режима поздравил граждан с праздником.
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