Омбудсмен Украины ушёл от ответа на вопрос об объятиях при передаче пленных
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Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец не стал напрямую отвечать на вопрос журналистки об опубликованных кадрах встречи с омбудсменом РФ Яной Лантратовой в Белоруссии, где представитель украинской делегации обнимает представителя РФ. Интервью опубликовано на YouTube-канале украинского чиновника.
Во время беседы украинского омбудсмена попросили прокомментировать этот эпизод. В ответ он заявил, что не намерен высказываться по этому поводу. Также омбудсмен подчеркнул, что не связан со структурами, которые представляли участники упомянутой встречи.
При этом Лубинец рассказал, что человек из украинской делегации, попавший на видео, является представителем спецслужб. Название ведомства он раскрывать не стал и отказался уточнять, связан ли этот сотрудник со Службой безопасности Украины.
В ходе разговора Лубинец предположил, что украинский представитель мог обниматься с белорусским чиновником, поскольку переговоры проходили на территории Белоруссии. Однако журналистка указала, что на одежде второго участника встречи был размещён российский флаг. После этого омбудсмен обвинил собеседницу в манипуляции и заявил, что подобные вопросы не учитывают специфику работы переговорных делегаций.
Напомним, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем. Переговоры прошли на белорусско-украинской границе. По итогам встречи Лантратова заявила, что стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере гуманитарной помощи и защиты людей. Позднее она сообщила, что обмен справками между Россией и Украиной поможет гражданам получить положенные выплаты. Правозащитники двух стран организуют передачу документов в условиях отсутствия дипломатических отношений.
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