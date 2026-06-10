В ДР Конго количество смертей от Эболы превысило 120

В Демократической Республике Конго продолжает распространяться лихорадка Эбола. Число лабораторно подтверждённых смертей достигло 127, сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Количество инфицированных вирусом составляет 635 человек. Летальность — около 20%. Рост показателей в министерстве объясняют ускорением работы лабораторий, которые проводят тесты с образцами крови больных.

В Уганде, второй африканской стране, где зафиксирована вспышка Эболы, выявлены 19 заражённых. Один человек скончался.