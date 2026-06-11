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Регион
11 июня, 03:10

В Белфасте полиция применила водомёты для разгона протестующих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Gomez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Gomez

На севере Белфаста полиция Северной Ирландии применила водомёты против демонстрантов. Протестующие забрасывали полицейских камнями. Беспорядки вспыхнули после нападения мигранта на прохожего, передаёт Sky News.

«Несколько полицейских машин выдвинулись вперёд, после чего толпа отступила. Полиция применила против протестующих водомёты», — уточняет телеканал.

Жителю Белфаста, спасшему прохожего от вооружённого безумца, собрали $28 тысяч
Жителю Белфаста, спасшему прохожего от вооружённого безумца, собрали $28 тысяч

Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.

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Алена Пенчугина
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