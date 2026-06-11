Вкус почти не отличается: В Южной Корее нашли замену собачатине

Жители Южной Кореи переключаются на козлятину в преддверии полного прекращения производства собачьего мяса. О кулинарных предпочтениях населения рассказал РИА «Новости»один из местных потребителей данной продукции.

Собеседник агентства утверждает, что по вкусовым качествам мясо коз практически не отличается от запрещённого теперь продукта. Единственный нюанс — кожа. Для нейтрализации специфического аромата при термической обработке мяса даже корейцы применяют один и тот же набор пряностей.

По словам местного жителя, республика основательно готовится к новым реалиям. В частности, наблюдается рост числа фермерских хозяйств, специализирующихся на разведении чёрных коз. Полный запрет на разведение, убой, распространение и продажу собак для употребления их в пищу вступит в силу 7 февраля 2027 года.

Напомним, о планах законодательно запретить употребление собак в пищу стало известно в ноябре 2023 года. Депутат Ю Ый Дон тогда отмечал, что подобная практика противоречит растущей популярности этих животных в качестве домашних любимцев и наносит ущерб международному имиджу государства. Парламент Южной Кореи принял соответствующий законопроект 9 января. Документ охватывает разведение, забой с целью употребления в пищу и коммерческую реализацию такого мяса.