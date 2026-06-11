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Регион
11 июня, 07:01

В Армении военная полиция ограничила выезд граждан после приезда на выборы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

В Армении оппозиция заявила о возможных незаконных ограничениях на выезд граждан, прибывших в страну для участия в парламентских выборах. Меры могли быть связаны с решениями военной полиции. Об этом в соцсетях заявил депутат армянского парламента от крупнейшей оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян.

Он сообщил, что в последние дни обсуждалось проведение 25-дневных учебных военных сборов, которые, по его словам, могут использоваться властями как инструмент давления и наказания. Ряд граждан, приехавших на родину и планировавших затем вернуться, в том числе в Россию, столкнулись с запретом на выезд из Армении. Он подчеркнул, что, согласно действующему порядку, запрет на выезд обычно вводится в отношении лиц, находящихся под уголовным преследованием либо имеющих иные законные основания для ограничений, чего, по его словам, в данных случаях не было.

Манукян также указал, что закон предусматривает поэтапное уведомление граждан о сборах: через электронную почту, личное вручение повестки либо публикацию на официальном государственном сайте объявлений, после чего на девятый день гражданин считается уведомлённым.

«То есть, примерно 15-20 дней требуется, чтобы <...> возбудить уголовное дело. Но напрямую запрещать гражданам Армении, прибывшим несколько дней назад, выезжать за границу означает, что власти перешли от угроз к делу. Преследуют всех, кого подозревают», — написал он.

Отдельно депутат заявил, что на военные сборы, по его словам, могут вызывать и тех граждан, кого по закону призывать не имеют права.

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Напомним, что после обработки бюллетеней с 1964 из 2005 избирательных участков партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее 50% голосов. За неё проголосовали 707 858 человек, что составляет 49,82%. На фоне избирательной кампании официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о жёстком давлении на оппозиционные силы в ходе голосования. Тем временем в пресс-службе Международного валютного фонда сообщили о выделении Армении дополнительного финансирования. Размер транша превышает 25 миллионов долларов США.

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Милена Скрипальщикова
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