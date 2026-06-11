К храму в Екатеринбурге несут игрушки: погибшего под автобусом мальчика до сих пор не опознали
Погибшего в ДТП с автобусом ребёнка в Екатеринбурге не могут опознать
Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU
Тело ребёнка, погибшего в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга, до сих пор не могут опознать. Об этом сообщает Ural Mash. По данным канала, мальчику было около 10 лет. У трёх взрослых, которые также погибли под колёсами автобуса, при себе были документы.
После ДТП в больницу доставили пятерых пострадавших с переломами и ушибами. Двоих из них уже выписали.
Авария произошла у храма «Большой Златоуст». Ранее сообщалось, что пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил людей. В результате погибли четыре человека, среди них ребёнок. После трагедии у храма появился стихийный мемориал. Жители Екатеринбурга несут туда цветы и детские игрушки. Сам водитель заявил, что мог перепутать педали из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения. СК опубликовал видео допроса мужчины.
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