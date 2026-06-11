К храму в Екатеринбурге несут игрушки: погибшего под автобусом мальчика до сих пор не опознали

Тело ребёнка, погибшего в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга, до сих пор не могут опознать. Об этом сообщает Ural Mash. По данным канала, мальчику было около 10 лет. У трёх взрослых, которые также погибли под колёсами автобуса, при себе были документы.

После ДТП в больницу доставили пятерых пострадавших с переломами и ушибами. Двоих из них уже выписали.

Авария произошла у храма «Большой Златоуст». Ранее сообщалось, что пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил людей. В результате погибли четыре человека, среди них ребёнок. После трагедии у храма появился стихийный мемориал. Жители Екатеринбурга несут туда цветы и детские игрушки. Сам водитель заявил, что мог перепутать педали из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения. СК опубликовал видео допроса мужчины.