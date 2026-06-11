СК опубликовал видео допроса водителя, врезавшегося в толпу в Екатеринбурге

Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса шофёра автобуса, совершившего наезд на пешеходов в центре Екатеринбурга. На кадрах мужчина признаётся, что перепутал педали тормоза и газа.

Допрос водителя, протаранившего людей у храма в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Следком

«В начале думал тормоз нажал, я стоял, это был газ. Потом я чувствую — куда-то еду, тормоз нажал», — произносит он под запись.