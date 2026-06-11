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Регион
11 июня, 05:56

СК опубликовал видео допроса водителя, врезавшегося в толпу в Екатеринбурге

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса шофёра автобуса, совершившего наезд на пешеходов в центре Екатеринбурга. На кадрах мужчина признаётся, что перепутал педали тормоза и газа.

Допрос водителя, протаранившего людей у храма в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Следком

«В начале думал тормоз нажал, я стоял, это был газ. Потом я чувствую — куда-то еду, тормоз нажал»,произносит он под запись.

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Напомним, трагедия разыгралась в Ленинском районе Екатеринбурга, где пассажирский автобус совершил наезд на людей. Жертвами стали четыре человека, в том числе маленький ребёнок, ещё не менее десяти пострадали. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и раненых, а также выясняют обстоятельства произошедшего. Глава региона Денис Паслер на фоне смертельного ДТП инициировал проверку всех транспортных компаний области, потребовав убедиться в соблюдении перевозчиками правил предрейсового медосмотра водителей.

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Юрий Лысенко
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