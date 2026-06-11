Число пострадавших в смертельном ДТП на Урале увеличилось до шести человек

Количество пострадавших в серьезной аварии, произошедшей в центре Екатеринбурга, увеличилось. По свежим данным Госавтоинспекции, число людей, которым потребовалась срочная медицинская помощь, возросло до шести человек.

Изначально сообщалось о меньшем числе раненых, однако по мере уточнения обстоятельств трагедии данные были скорректированы. Сейчас все шестеро пострадавших — это четверо пешеходов и двое пассажиров — находятся под наблюдением врачей в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб. Специалисты устанавливают все причины и детали случившегося, чтобы восстановить полную картину масштабного ДТП.

Авария произошла у храма «Большой Златоуст». Ранее сообщалось, что пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил людей. В результате погибли четыре человека, среди них ребёнок. После трагедии у храма появился стихийный мемориал. Жители Екатеринбурга несут туда цветы и детские игрушки. Сам водитель заявил, что мог перепутать педали из-за резкого ухудшения самочувствия во время движения. СК опубликовал видео допроса мужчины.