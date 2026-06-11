Небензя в ООН раскрыл подноготную провокации в Буче
Небензя: Инцидент в Буче инсценирован Киевом, это было очевидно сразу
Обложка © Telegram / МИД России
Инцидент в Буче от начала и до конца был инсценирован киевским режимом при поддержке западных спецслужб для достижения определённых политических целей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-подхода в Нью-Йорке 10 июня 2026 года.
Дипломат подчеркнул, что фальшивый характер произошедшего был очевиден с самого начала. Он напомнил: тела мирных жителей оказались разложены по городу лишь после того, как оттуда полностью вышел весь российский воинский контингент.
Василий Небензя также обратил внимание, что события в Буче стали переломным моментом, после которого были сорваны стамбульские мирные переговоры, а западные правительства и СМИ сразу возложили на Москву ответственность за мнимые зверства и военные преступления. Ранее и официальный представитель МИД Мария Захарова указывала на бездоказательность всех заявлений Киева по данному инциденту, поскольку украинская сторона так и не предоставила никаких документов о якобы пострадавших, в то время как Россия неоднократно подтверждала готовность обнародовать любые архивные данные о пострадавших в результате удара по старобельскому колледжу.
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