Инцидент в Буче от начала и до конца был инсценирован киевским режимом при поддержке западных спецслужб для достижения определённых политических целей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-подхода в Нью-Йорке 10 июня 2026 года.

Дипломат подчеркнул, что фальшивый характер произошедшего был очевиден с самого начала. Он напомнил: тела мирных жителей оказались разложены по городу лишь после того, как оттуда полностью вышел весь российский воинский контингент.