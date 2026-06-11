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11 июня, 08:30

Памфилова заявила о большом числе нарушений на выборах в Армении

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на выборах в Армении было много нарушений. Об этом она сказала на заседании Центризбиркома.

Члены ЦИК Павел Андреев и Людмила Маркина участвовали в голосовании в качестве международных наблюдателей. После возвращения глава комиссии попросила их подробно рассказать, как проходили выборы и какие проблемы они зафиксировали.

«Нарушений на выборах в Армении было много. Мы с коллегами это обсудили», — сказала Памфилова.

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Выборы в Армении проходили на фоне повышенного внимания к внутренней политической ситуации в стране. Российская сторона направила туда представителей ЦИК в составе международного наблюдения. Оппозиционные силы заявили о возможных нарушениях в ходе подсчёта голосов и усмотрела в действиях властей признаки давления. После обработки большинства участков, партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов, а итоговый результат не позволяет ей единолично формировать правительство.

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Марина Фещенко
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