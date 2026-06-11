Песков: Указ о выборах в ГД будет подписан в предусмотренные законом сроки

Президентский указ о назначении выборов в Госдуму подпишут в установленные законом сроки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, дату выхода документа заранее раскрывать не планируют. Он подчеркнул, что такие решения оформляются по предусмотренной процедуре, а не через предварительные объявления.

«Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас», — добавил Песков.

Голосование, по планам ЦИК, пройдёт в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября. В этом году россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы девятого созыва, а также глав регионов: в восьми субъектах губернаторов изберут напрямую, ещё в трёх их определят местные парламенты по представлению президента. Кроме того, в 39 регионах обновятся законодательные собрания. Всего в стране запланировано более 2200 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам распределят свыше 20 тысяч мандатов и выборных должностей.

Выборы депутатов Госдумы осенью 2026 года впервые пройдут с участием жителей четырёх исторических регионов, вернувшихся в состав России. Президент России Владимир Путин назвал это важным этапом их интеграции в политическую систему страны.