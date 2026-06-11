Адвокат раскрыла, кому достанется наследство Людмилы Чурсиной

Уход Людмилы Чурсиной на 85-м году жизни стал ударом для поклонников и коллег. Легендарная артистка оставила богатое творческое наследие и скромное имущество. Кому достанется её наследство, сайту MK.ru рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Чурсина не вела роскошную жизнь. В Москве она жила рядом с театром, а последние годы — в Петербурге, в квартире сестры. У неё нет детей, но есть племянник — основной наследник по закону, если нет завещания. По словам адвоката, завещание может быть составлено на кого угодно, даже на посторонних.

«Следует отметить, что в качестве обязательной доли государство защищает лишь нетрудоспособных наследников (болезнь, несовершеннолетие или, наоборот, пенсия). В этом случае такие наследники называются обязательными. Им достается не менее 1/2 от доли, которая бы причиталась им по закону», — добавила юрист.

Вербицкая-Линник надеется, что имущество актрисы достанется её родственникам, и дело не дойдёт до суда. Напомним, Чурсина тяжело болела последние месяцы, но не говорила об этом публично.

Напомним, что Людмила Чурсина умерла вчера в Москве, не дожив несколько месяцев до своего 85-летия. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования труппе ЦАТРА, родственникам и друзьям актрисы. Глава государства назвал народную артистку СССР светлым и одарённым человеком, отметив, что десятки её ролей вошли в золотой фонд российского театра и кинематографа.