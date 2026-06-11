Не менее 22 человек погибли при крушении военного Ми-17 в Пакистане

Количество жертв крушения вертолёта Ми-17, входившего в состав ВС Пакистана, составило 22 человека. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности исламской республики.

Напомним, вертолёт разбился в процессе взлёта неподалёку от города Музаффарабад. Предварительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Окончательные выводы появятся лишь после завершения проверки. Для выяснения всех деталей происшествия уже создана специальная следственная комиссия, которой предстоит установить, какие именно неполадки возникли на борту перед падением и располагали ли пилоты возможностью своевременно сообщить о них.

Ранее Life.ru писал, что в США разбился самолёт Военно-морских сил страны. Речь идёт об учебно-тренировочном T-45C Goshawk. пилоты успели эвакуироваться. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.