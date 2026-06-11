Российский алюминий не попадёт под санкции ЕС, несмотря на скандал в Ирландии

Еврокомиссия подтвердила, что алюминий и его сырьё, глинозем, не будут включены в 21-й пакет санкций ЕС против России. Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри заявила, что, несмотря на скандал в Ирландии, связанный с поставками глинозема в Россию, Евросоюз пока не вводит ограничений на эту продукцию.

«Мы следим за ситуацией в Ирландии и ожидаем результатов расследования», — добавила она.

Ранее ирландские СМИ сообщили о значительных поставках местного глинозема в Россию, что вызвало политический резонанс, несмотря на отсутствие официальных запретов на торговлю этим сырьём.

Ранее стало известно о подготовке очередных ограничений против России. Как писал Life.ru, Брюссель продвигает уже 21-й пакет антироссийских мер. Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ограничения впервые затронут рыбную отрасль, а в «чёрный список» так называемого теневого флота добавят ещё 30 судов. Основной удар, по её словам, направлен на энергетику, банки, криптовалюты и торговые схемы.