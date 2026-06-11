49 пляжей Анапы уже готовы к приёму отдыхающих

Правительство России сообщило, что 49 пляжей Анапы уже получили все нужные разрешения, чтобы открыть двери для отдыхающих. Ещё 18 пляжей пока проходят проверку.

«Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Ещё 18 проходят экспертизу», — сказано в сообщении.

На курорте продолжают убирать последствия разлива нефти из Керченского пролива, насыпая на пляжи свежий песок. За всем этим внимательно следит Роспотребнадзор.