Bloomberg узнал о планах ЕЦБ повысить ставку из-за инфляции

Европейский центральный банк может впервые с 2023 года повысить процентные ставки из-за ускорения инфляции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ожидания экономистов перед заседанием регулятора 11 июня.

По данным агентства, ЕЦБ может поднять ставку по депозитам на четверть процентного пункта — до 2,25%.

Такой шаг, как ожидается, станет реакцией на рост цен на энергоносители. Их подстегнуло обострение на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Ирана.

Bloomberg отмечает, что ЕЦБ может стать первым крупным мировым центробанком, который повысит ставку из-за последствий войны в Иране.

Портфельный менеджер CG Asset Management Эмма Мориарти заявила Bloomberg TV, что регулятор оказался между прежними ожиданиями и новой реальностью ускоряющейся инфляции. По её словам, влияние кризиса на энергетические рынки теперь выглядит более долгосрочным, чем предполагалось раньше.

Окончательное решение будет зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива и дальнейшей динамики цен.

Ранее член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель говорила, что денежно-кредитную политику нужно ужесточать, если энергетический шок начнёт расширяться. В мае опрошенные Bloomberg экономисты ожидали два повышения ставки — в июне и сентябре.