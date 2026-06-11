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11 июня, 13:15

Bloomberg узнал о планах ЕЦБ повысить ставку из-за инфляции

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Европейский центральный банк может впервые с 2023 года повысить процентные ставки из-за ускорения инфляции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ожидания экономистов перед заседанием регулятора 11 июня.

По данным агентства, ЕЦБ может поднять ставку по депозитам на четверть процентного пункта — до 2,25%.

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Такой шаг, как ожидается, станет реакцией на рост цен на энергоносители. Их подстегнуло обострение на Ближнем Востоке и конфликт вокруг Ирана.

Bloomberg отмечает, что ЕЦБ может стать первым крупным мировым центробанком, который повысит ставку из-за последствий войны в Иране.

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Портфельный менеджер CG Asset Management Эмма Мориарти заявила Bloomberg TV, что регулятор оказался между прежними ожиданиями и новой реальностью ускоряющейся инфляции. По её словам, влияние кризиса на энергетические рынки теперь выглядит более долгосрочным, чем предполагалось раньше.

Окончательное решение будет зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива и дальнейшей динамики цен.

Ранее член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель говорила, что денежно-кредитную политику нужно ужесточать, если энергетический шок начнёт расширяться. В мае опрошенные Bloomberg экономисты ожидали два повышения ставки — в июне и сентябре.

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Марина Фещенко
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