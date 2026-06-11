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11 июня, 13:26

«Будешь следующим»: В Киеве людей матом заставили встать на колени для чествования погибшего ВСУшника

В Киеве участники траурной колонны с матом принуждали прохожих встать на колени

В Киеве во время траурной процессии по погибшему боевику прохожих принуждали встать на колени с использованием мата и угроз. Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал видео, где "защитники" в грубой форме отдают указания, сопровождая их агрессивными выкриками.

В центре Киева людей принуждали чествовать погибшего бойца под крики и угрозы. Видео © Telegram / Украина.ру

На видео запечатлена молодая девушка, вынужденная встать на колени. Из автомобиля с украинским флагом раздаются матерные угрозы в адрес случайных прохожих, включая фразу «Стой, будешь следующим».

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Обложка © Telegram / Украина.ру

Наталья Демьянова
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