«Будешь следующим»: В Киеве людей матом заставили встать на колени для чествования погибшего ВСУшника

В Киеве во время траурной процессии по погибшему боевику прохожих принуждали встать на колени с использованием мата и угроз. Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал видео, где "защитники" в грубой форме отдают указания, сопровождая их агрессивными выкриками.

В центре Киева людей принуждали чествовать погибшего бойца под крики и угрозы. Видео © Telegram / Украина.ру

На видео запечатлена молодая девушка, вынужденная встать на колени. Из автомобиля с украинским флагом раздаются матерные угрозы в адрес случайных прохожих, включая фразу «Стой, будешь следующим».

Ранее останки нацистского преступника Андрея Мельника с почестями перезахоронили на территории Национального военного мемориального кладбища Украины. Церемония прошла на самом высоком уровне — в ней принял участие Владимир Зеленский. Кстати, Израиль уже официально осудил действия Киева.