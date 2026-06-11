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Регион
11 июня, 13:38

В Киеве разгорелся скандал из-за платёжек за отопление, которого не было

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Киевляне получили счета за отопление за январь, хотя в этом месяце отопления не было. «Киевтеплоэнерго» объясняет это тем, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру зимой якобы невозможно было рассчитать тарифы.

Перерасчёт стал возможен только сейчас, после соответствующего постановления кабмина. Компания обещает учесть только фактически потребленные объемы тепла. Однако жители города уже выражают недовольство, получая новые счета на 1300 гривен (2 тысячи рублей), несмотря на отсутствие отопления в январе.

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Наталья Демьянова
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