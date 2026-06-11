В Киеве разгорелся скандал из-за платёжек за отопление, которого не было

Киевляне получили счета за отопление за январь, хотя в этом месяце отопления не было. «Киевтеплоэнерго» объясняет это тем, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру зимой якобы невозможно было рассчитать тарифы.

Перерасчёт стал возможен только сейчас, после соответствующего постановления кабмина. Компания обещает учесть только фактически потребленные объемы тепла. Однако жители города уже выражают недовольство, получая новые счета на 1300 гривен (2 тысячи рублей), несмотря на отсутствие отопления в январе.