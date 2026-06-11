Условия для малого бизнеса по НДС не изменятся до 2029 года
Минфин сохранит порог выручки для УСН на уровне 20 млн рублей на три года
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Малый бизнес на упрощённой системе налогообложения (УСН) сможет сохранить текущий порог годовой выручки для уплаты НДС на три года, охватывая бюджетный период 2027-2029 годов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
По его словам, это решение позволит малому и среднему бизнесу (МСП) на УСН планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, поскольку условия останутся неизменными на весь трехлетний период. Это обеспечит предсказуемость и поможет бизнесу развиваться, несмотря на внешние экономические факторы.
Напомним, что с 1 января текущего года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное снижение порога выручки для уплаты НДС: с 60 млн рублей в 2026 году до 20 млн, затем до 15 млн в 2027 году и до 10 млн в 2028 году.
Но на ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил оставить порог в 20 млн рублей на максимально долгий срок. После этого «Единая Россия» подготовила и внесла в Госдуму соответствующий законопроект.
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