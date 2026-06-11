Условия для малого бизнеса по НДС не изменятся до 2029 года

Малый бизнес на упрощённой системе налогообложения (УСН) сможет сохранить текущий порог годовой выручки для уплаты НДС на три года, охватывая бюджетный период 2027-2029 годов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, это решение позволит малому и среднему бизнесу (МСП) на УСН планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, поскольку условия останутся неизменными на весь трехлетний период. Это обеспечит предсказуемость и поможет бизнесу развиваться, несмотря на внешние экономические факторы.

Напомним, что с 1 января текущего года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное снижение порога выручки для уплаты НДС: с 60 млн рублей в 2026 году до 20 млн, затем до 15 млн в 2027 году и до 10 млн в 2028 году.