Выставку МАКС-2026 отменили, а «Гидроавиасалон» перенесли на 2027 год

Международный авиационно-космический салон МАКС-2026 не состоится. Из распоряжения правительства России следует, что выставку исключили из перечня международных мероприятий продукции военного назначения, запланированных на следующий год.

Там же больше нет и «Гидроавиасалона-2026»: его перенесли на 2027 год. Провести выставку по гидроавиации планируют в сентябре в Геленджике. Ещё одно крупное авиационное событие — Международный салон вертолётной техники и авиационных систем — намечен на май–июнь 2027 года в Казани.

МАКС последний раз проходил в июле 2021 года. Тогда на салоне представили истребитель пятого поколения Checkmate, а президент России Владимир Путин посетил выставку и по традиции угостился мороженым. С тех пор главный российский авиасалон так и не вернулся в расписание. Теперь пауза растянется минимум ещё на один год.