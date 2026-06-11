Специалисты начали очистку уцелевших фрагментов панорамы обороны Севастополя

Специалисты приступили к очистке уцелевших фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после пожара в музее. Об этом сообщила заведующий отделом «История Крымской войны» Екатерина Малиновская, пишет ТАСС.

Из огня удалось вынести 10 относительно крупных фрагментов полотна. Каждый из них, по предварительным оценкам, имеет площадь около 5 на 3 метра. Эту информацию подтвердил директор музея Михаил Смородкин. Сейчас реставраторы проводят первичную обработку спасённых частей панорамы. Другие детали работ пока не раскрываются.

Напомним, в ночь на 10 июня Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Атака произошла около трёх часов ночи, после чего в здании начался сильный пожар с угрозой обрушения кровли. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уникальное полотно, воссозданное советскими художниками, практически полностью уничтожено. При этом подлинные фрагменты панорамы Франца Рубо чудом уцелели: на момент атаки они находились в другом филиале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее варварским актом вандализма. В Кремле пообещали восстановить музей, на это, по оценкам, может уйти минимум пять лет.