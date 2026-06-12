В девяти аэропортах России ввели план «Ковёр»

Временные ограничения введены в девяти аэропортах России. План «Ковёр» действует в воздушных гаванях Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар и Бугульмы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

При обстреле ВСУ Брянской области погибли два человека, ещё два ранены

При обстреле ВСУ Брянской области погибли два человека, ещё два ранены

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об ударе Вооружённых сил Украины по автозаправочной станции в Брянской области. Она назвала ВСУ «киевскорежимными вампирами». Напомним, ВСУ обстреляли АЗС в Стародубе Брянской области. Семь человек получили ранения, среди них 16-летний подросток. Одного пострадавшего доставили в больницу Брянска. Также повреждены пять гражданских автомобилей.