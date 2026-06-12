В девяти аэропортах России ввели план «Ковёр»
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Временные ограничения введены в девяти аэропортах России. План «Ковёр» действует в воздушных гаванях Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар и Бугульмы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об ударе Вооружённых сил Украины по автозаправочной станции в Брянской области. Она назвала ВСУ «киевскорежимными вампирами». Напомним, ВСУ обстреляли АЗС в Стародубе Брянской области. Семь человек получили ранения, среди них 16-летний подросток. Одного пострадавшего доставили в больницу Брянска. Также повреждены пять гражданских автомобилей.
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