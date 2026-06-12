США уничтожили два беспилотника Ирана, запущенных в сторону Ормузского пролива

Американские военные перехватили два иранских беспилотника в районе Ормузского пролива. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник.

По утверждению неназванного американского чиновника, Тегеран попытался нанести удар по коммерческим судам, проходившим через пролив. Военные США сбили оба аппарата. Подробности операции не раскрываются. Инцидент произошёл на фоне напряжённой ситуации в регионе.

«ВС США сбили два иранских ударных дрона-камикадзе», — написала Гриффин на своей странице в социальной сети X.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану отменены в связи с достижением консенсуса по условиям будущего соглашения. Он пояснил, что это решение было принято после того, как переговоры с иранской стороной получили одобрение высшего руководства Исламской Республики. Глава Белого дома также отметил, что основные положения будущей сделки уже согласованы при участии США, Израиля и ряда ближневосточных стран. В Тегеране назвали спекуляцией заявления Трампа.