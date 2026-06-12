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Война на Ближнем Востоке

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Регион
12 июня, 03:46

Тегеран подтвердил согласование меморандума с Вашингтоном по основным пунктам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

В Иране заявили, что основные положения меморандума о взаимопонимании с США по урегулированию ситуации в целом согласованы. Об этом сообщил представитель МИД Исмаил Багаи, передаёт телеканал Press TV.

По его словам, текст документа в значительной степени проработан, однако процесс осложняется из-за противоречивой позиции американской стороны, что периодически приводит к задержкам в переговорах.

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Ранее агентство Fars сообщало, что никакой текст соглашения с США по урегулированию конфликта пока не утверждён. Несмотря на ранее прозвучавшие заявления президента США Дональда Трампа о достижении договорённостей между сторонами, в Тегеране не подтверждали наличие согласованного меморандума.

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Артём Гапоненко
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