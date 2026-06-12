Тегеран подтвердил согласование меморандума с Вашингтоном по основным пунктам

В Иране заявили, что основные положения меморандума о взаимопонимании с США по урегулированию ситуации в целом согласованы. Об этом сообщил представитель МИД Исмаил Багаи, передаёт телеканал Press TV.

По его словам, текст документа в значительной степени проработан, однако процесс осложняется из-за противоречивой позиции американской стороны, что периодически приводит к задержкам в переговорах.