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12 июня, 09:35

Береги плечи и ноги! Что делать, если застрял в уличном модульном туалете

Россиянам дали инструкцию на случай блокировки в уличном модульном туалете

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Если вы застряли в уличном электронном туалете-модуле, главное не паниковать: воздух не кончится, помещение вентилируется. В первую очередь ищите механическую аварийную кнопку или рычаг (часто красного цвета), а если её нет — нажмите внутреннюю кнопку вызова диспетчера («SOS» или «колокольчик») и ждите ответа оператора. Если электроника не работает, звоните в службу 112 и чётко назовите адрес — вашу заявку передадут спасателям или городской службе.

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Пока ждёте помощь, переведите телефон в режим энергосбережения, откройте карты, найдите организацию, обслуживающую этот туалет, и позвоните на горячую линию. Также сообщите близким геолокацию. Если связи нет — громко стучите в дверь каблуком, ключами или другим твёрдым предметом: туалеты обычно стоят в людных местах, и долго незамеченным вы не останетесь.

Категорически нельзя пытаться выбить дверь ногами или плечом. Модули сделаны из антивандальных материалов с металлическим каркасом и мощными электромагнитными замками, вы лишь сломаете себе конечности. Также не ковыряйте электронную панель и проводку — можно получить удар током или окончательно сломать плату, лишив мастеров возможности открыть дверь дистанционно, пишет РИАМО.

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Борис Эльфанд
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