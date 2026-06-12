В ДНР с 12 июня запретили ночные пассажирские перевозки в целях безопасности
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В ДНР ввели запрет на ночные пассажирские перевозки. Соответствующее решение принял региональный штаб обороны, информирует Telegram-канал администрации главы республики.
Ограничения вступают в силу 12 июня. Они касаются как регулярных, так и нерегулярных автомобильных рейсов.
Согласно новым правилам, передвижение пассажирского транспорта прекращается в период с 21:00 до 05:00 по московскому времени. В дневные часы работа продолжится в обычном режиме.
Причиной для такого шага названы соображения безопасности. Иных подробностей в сообщении не приводится.
Ранее стало известно, что ВСУ активизировали удары по трассе «Новороссия», пролегающей по маршруту Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти проработали варианты объезды. В Кремле заявили, что вопросом защиты трассы занимается Минобороны РФ.
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