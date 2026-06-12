В Чебоксарах повреждены 42 дома при ракетной атаке ВСУ 10 июня

В Чебоксарах повреждения получили 42 дома в результате ракетной атаки ВСУ 10 июня, более чем в сорока квартирах специалисты уже помогли устранить последствия ЧП. Информацией делится глава города Станислав Трофимов в мессенджере Max.

«Продолжаем восстановление пострадавших от вражеских атак домов. <…> После прилёта 10 июня повреждения имеются в 42 домах. Более чем в 40 квартирах все повреждения уже устранены», — уточнил чиновник.