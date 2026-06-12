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Регион
12 июня, 11:12

В Чебоксарах повреждены 42 дома при ракетной атаке ВСУ 10 июня

Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко

Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко

В Чебоксарах повреждения получили 42 дома в результате ракетной атаки ВСУ 10 июня, более чем в сорока квартирах специалисты уже помогли устранить последствия ЧП. Информацией делится глава города Станислав Трофимов в мессенджере Max.

«Продолжаем восстановление пострадавших от вражеских атак домов. <…> После прилёта 10 июня повреждения имеются в 42 домах. Более чем в 40 квартирах все повреждения уже устранены», — уточнил чиновник.

Генерал Попов предположил, откуда ВСУ могли запустить ракеты по Чебоксарам
Генерал Попов предположил, откуда ВСУ могли запустить ракеты по Чебоксарам

Как сообщалось, 10 июня в Чебоксарах в результате ракетного удара пострадали три человека. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в лёгком. Угрозы для жизни пациентов нет. В городе быстро восстановили движение транспорта после прилётов.

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Татьяна Миссуми
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