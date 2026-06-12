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12 июня, 12:44

Тело хоккеиста Ядыкина отдадут родным после экспертизы в пятницу

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Норильск»

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Норильск»

Тело хоккеиста Егора Ядыкина, погибшего в башкирском Салавате от случайного ружейного выстрела, передадут родственникам после судмедэкспертизы. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональных правоохранительных органах.

«Как проведут судебно-медицинскую экспертизу», — ответил собеседник.

По его словам, это может случиться уже в пятницу, 12 июня.

СК подтвердил гибель хоккеиста Ядыкина и его дедушки
СК подтвердил гибель хоккеиста Ядыкина и его дедушки

Ранее Life.ru рассказывал о трагической смерти хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина. По предварительной версии, он случайно застрелился на охоте. Это всё случилось на глазах у дедушки спортсмена. Тот покончил с собой.

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