Тело хоккеиста Ядыкина отдадут родным после экспертизы в пятницу

Тело хоккеиста Егора Ядыкина, погибшего в башкирском Салавате от случайного ружейного выстрела, передадут родственникам после судмедэкспертизы. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональных правоохранительных органах.

«Как проведут судебно-медицинскую экспертизу», — ответил собеседник.

По его словам, это может случиться уже в пятницу, 12 июня.

Ранее Life.ru рассказывал о трагической смерти хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина. По предварительной версии, он случайно застрелился на охоте. Это всё случилось на глазах у дедушки спортсмена. Тот покончил с собой.