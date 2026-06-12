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Регион
12 июня, 14:11

Белоусов доложил в Кремле о доставке 20 тысяч дронов в зону СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В этом году в зону СВО поставили около 20 тысяч тяжёлых дронов, способных перевозить грузы до 40 килограммов. Об этом министр обороны России Андрей Белоусов рассказал на встрече Владимира Путина с участниками СВО в Кремле.

«У нас в этом году 20 тысяч таких поставлено в войска. Линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один такой [тяжёлый дрон] был — «80-й», изделие знаменитое. Оно не очень качественное было, сейчас его дорабатывают. В этом году — уже больше десятка», — сказал Белоусов.

Путин заявил, что регулярно общается с бойцами СВО разных рангов и родов войск
Путин заявил, что регулярно общается с бойцами СВО разных рангов и родов войск

До этого президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле 12 июня заявил, что День России — это их праздник. Он заметил, что хотел увидеть бойцов именно в этот день и поблагодарить их. Также Путин заявил об активной работе России над FPV-дронами и беспилотниками с ИИ.

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Наталья Афонина
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