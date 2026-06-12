«Дорожим дружбой и братством»: Токаев поздравил Путина с Днём России

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

«В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества», — отметил Токаев.

Политик подчеркнул особую значимость недавнего визита Владимира Путина в Казахстан. По его словам, итоги этой встречи открыли новые горизонты сотрудничества. Токаев пожелал Путину успехов на ответственном посту во имя процветания Российской Федерации.

Напомним, что в числе первых Владимира Путина и всех россиян с Днём России поздравил белорусский президент Александр Лукашенко. Он указал, что народы наших стран веками шли рука об руку и вместе гордо преодолевали сложнейшие испытания.