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12 июня, 14:16

«Дорожим дружбой и братством»: Токаев поздравил Путина с Днём России

Токаев поздравил Путина с Днём России, отметив крепкие отношения между странами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

«В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества», — отметил Токаев.

Политик подчеркнул особую значимость недавнего визита Владимира Путина в Казахстан. По его словам, итоги этой встречи открыли новые горизонты сотрудничества. Токаев пожелал Путину успехов на ответственном посту во имя процветания Российской Федерации.

Путин на встрече с участниками СВО заявил, что День России — это их день
Путин на встрече с участниками СВО заявил, что День России — это их день

Напомним, что в числе первых Владимира Путина и всех россиян с Днём России поздравил белорусский президент Александр Лукашенко. Он указал, что народы наших стран веками шли рука об руку и вместе гордо преодолевали сложнейшие испытания.

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Владимир Озеров
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