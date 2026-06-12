«Дорожим дружбой и братством»: Токаев поздравил Путина с Днём России
Токаев поздравил Путина с Днём России, отметив крепкие отношения между странами
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Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.
«В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества», — отметил Токаев.
Политик подчеркнул особую значимость недавнего визита Владимира Путина в Казахстан. По его словам, итоги этой встречи открыли новые горизонты сотрудничества. Токаев пожелал Путину успехов на ответственном посту во имя процветания Российской Федерации.
Напомним, что в числе первых Владимира Путина и всех россиян с Днём России поздравил белорусский президент Александр Лукашенко. Он указал, что народы наших стран веками шли рука об руку и вместе гордо преодолевали сложнейшие испытания.
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