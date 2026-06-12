В Киеве опровергли, что США предупреждали о пуске «Орешника»

Информация о том, что США якобы предупредили власти Украины о готовящемся пуске новейшей российской баллистической ракеты «Орешник», не соответствует действительности. Об этом заявил источник в Киеве, пишет «Страна.ua».

Ранее украинские СМИ распространили сообщения, что Вашингтон передал украинским властям предупреждение, после того как Москва «заблаговременно уведомила США и партнёров».

«США не предупреждали Украину о возможном ударе «Орешником», заявил источник украинских СМИ во власти», — говорится в публикации «Страны».

Напомним, на Украине сегодня объявили об угрозе пуска российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Вслед за этим по всей территории страны зазвучала воздушная тревога.

Последнее на сегодня применение ракетной системы «Орешник» состоялось 24 мая — тогда был нанесён массированный удар по объектам военного управления и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В начале июня, выступая на ПМЭФ-2026, президент России Владимир Путин отметил, что это не было боевым применением в полном смысле слова: комплекс использовался в испытательных целях с инертными боевыми блоками (так называемыми «болванками»). Удары наносились по целям, позволявшим удобно зафиксировать результаты, — в частности, по укрепрайону в ДНР и объекту в Белой Церкви Киевской области. После пусков российские беспилотники провели обследование воронок, благодаря чему удалось с точностью до миллиметра измерить разброс разделяющихся блоков и подтвердить высокую точность системы.

«Орешник» — новейшая российская БРСД с гиперзвуковыми разделяющимися блоками (до 10–11 Махов), впервые применённая 21 ноября 2024 года по «Южмашу» в Днепре. Дальность — до 5500 км, подлётное время — минуты, что делает перехват практически невозможным.