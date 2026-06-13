Почему нельзя голодать перед отпуском: Врач предупредила о неожиданном эффекте

Желание быстро привести себя в форму перед пляжным сезоном часто толкает людей на жёсткие ограничения в еде за несколько дней до отпуска. Однако такой способ похудения не только малоэффективен, но и может навредить здоровью. Почему не стоит устраивать голодовки перед поездкой к морю, Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Резкое падение калорийности рациона может восприниматься внутренними системами как сигнал тревоги. В ответ на этот стресс организм переходит в режим экономии энергии, снижая расход калорий на терморегуляцию, физическую активность и основные физиологические процессы. Екатерина Кашух Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Ещё один риск связан с работой желчного пузыря. Для его нормального опорожнения необходимо регулярное поступление жиров с пищей. Длительное голодание или слишком скудный рацион могут привести к застою желчи, из-за чего она становится более густой и вязкой.

Кроме того, любые жёсткие ограничения в питании часто заканчиваются перееданием. Организм воспринимает голод как стресс и после завершения диеты стремится восполнить дефицит энергии. В результате человек нередко съедает больше обычного, а затем испытывает чувство вины, которое может запустить новый цикл ограничений.

Эксперт подчёркивает, что потеря веса за один-два дня голодания происходит в основном за счёт жидкости и содержимого кишечника, а не жировой ткани. После возвращения к привычному рациону эти килограммы быстро возвращаются, а иногда вес становится даже выше исходного из-за последующего переедания.

Поэтому попытки срочно похудеть перед отпуском редко дают желаемый результат. Гораздо эффективнее придерживаться сбалансированного питания и постепенно менять привычки, чем устраивать организму стресс накануне отдыха.

Ранее Life.ru рассказывал об ещё одном популярном способе быстрого похудения — целлофановых обёртываниях. По словам врачей, они помогают избавиться лишь от части жидкости, создавая иллюзию снижения веса, тогда как объём жировой ткани остаётся прежним.