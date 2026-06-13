Россиянам назвали самые потрясающие достопримечательности в Саудовской Аравии

У россиян есть возможность посещать Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней. По словам востоковеда и блогера Марии Кичи, среди культурно-исторических локаций в этой стране можно выделить восстановленную Дирию (Эд-Диръию) — пригород Эр-Рияда, откуда родом правящая династия. Там сейчас сделана этнографическая деревня с традиционными глиняными домами.

Ещё одной достопримечательностью является Эль-Балад — исторический район и центр Джидды, где можно увидеть настоящую хиджазскую архитектуру с использованием кораллового известняка и деревянными выступающими окнами.

«Вопреки распространенному мнению, Саудовская Аравия не сплошная пустыня, здесь можно найти свыше 2000 видов флоры», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Напомним, с 11 мая граждане России могут совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без виз. По данным МИД РФ, россияне могут въезжать и пребывать в королевстве без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года.