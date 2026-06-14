Святой, к которому едут за чудом: О чём молятся Иоанну Кронштадтскому 14 июня

14 июня Православная Церковь совершает день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского — одного из самых почитаемых святых Русской земли. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru рассказал о жизни святого и о том, с какими просьбами к нему чаще всего обращаются верующие.

Он родился в 1829 году в далёком архангельском селе Сура в семье бедного сельского дьячка. С ранних лет он познал нужду и лишения, но это не ожесточило его сердце, а напротив, воспитало в нём глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Учёба давалась будущему святому непросто. По словам Иванова, мальчик горячо молился Богу о помощи, а после одной из таких молитв, как говорится в его житии, «завеса спала с глаз», и он стал одним из лучших учеников. Впоследствии Иоанн окончил первым Архангельскую духовную семинарию, а затем и Санкт-Петербургскую духовную академию.

В 1855 году отец Иоанн был рукоположен и получил назначение в Андреевский собор Кронштадта, где прослужил более полувека. В то время город был местом ссылки и пристанищем для множества бедняков, безработных и людей, оказавшихся на обочине жизни. Именно им священник посвятил значительную часть своего служения.

Он посещал бедные кварталы, помогал нуждающимся, ухаживал за больными и раздавал своё имущество тем, кто оказался в беде. По его инициативе в Кронштадте был создан «Дом трудолюбия», где люди могли заработать честным трудом и вернуть себе чувство собственного достоинства. За это его искренне любили прихожане, а за духовной поддержкой к нему приезжали тысячи людей со всей России.

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому молятся об исцелении от тяжёлых, неизлечимых болезней — известны случаи, когда по молитвам к нему исцелялись безнадёжные больные. Его любимое изречение: «Ты грешник, ты постоянно падаешь, но научись вставать». Ему молятся об укреплении в вере, о даровании покаяния, о помощи в борьбе с пьянством и другими страстями.

«Ему молятся о помощи в учёбе и в постижении наук — его собственное чудесное прозрение в учении вдохновляет всех, кто испытывает трудности в обучении. Ему молятся о даровании молитвы и о помощи в любой житейской нужде», — заключил Иванов.

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