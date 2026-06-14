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Регион
14 июня, 07:04

Даже в Раде шокированы из-за планов Британии дать Зеленскому деньги, закрыв глаза на погромы

Дмитрук разнёс планы Британии дать Зеленскому деньги, закрыв глаза на погромы

Кир Стармер и Зеленский в Лондоне. Обложка © president.gov.ua

Кир Стармер и Зеленский в Лондоне. Обложка © president.gov.ua

Европейские власти всё активнее выделяют деньги Владимиру Зеленскому, игнорируя проблемы безопасности внутри собственных стран. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук, комментируя резонансные нападения в Британии.

«Главное — найти ещё больше денег для Зеленского, ещё больше денег на продолжение войны и ещё больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше», — написал нардеп в Telegram-канале.

По его словам, жителям Европы предлагают не задавать неудобных вопросов: кто совершает преступления, почему это происходит и как меняются города и улицы. Депутат считает, что внутренние проблемы западных стран уходят на второй план на фоне поддержки Киева.

Стармер заявил, что останется премьером Британии, несмотря на отставки в МО
Стармер заявил, что останется премьером Британии, несмотря на отставки в МО

Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Погромщики сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.

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Андрей Бражников
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