Европейские власти всё активнее выделяют деньги Владимиру Зеленскому, игнорируя проблемы безопасности внутри собственных стран. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук, комментируя резонансные нападения в Британии.

«Главное — найти ещё больше денег для Зеленского, ещё больше денег на продолжение войны и ещё больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше», — написал нардеп в Telegram-канале.

По его словам, жителям Европы предлагают не задавать неудобных вопросов: кто совершает преступления, почему это происходит и как меняются города и улицы. Депутат считает, что внутренние проблемы западных стран уходят на второй план на фоне поддержки Киева.

Напомним, в Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Погромщики сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое совершил гражданин Судана.