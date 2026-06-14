Фигуристка Евгения Медведева показала замотанные ноги в йоде после операции

Фигуристка Евгения Медведева вышла на связь после плановой операции и показала свои перемотанные ноги. В Telegram-канале она сообщила, что уже дома и чувствует себя лучше.

Медведева вышла на связь после плановой операции на ногах. Видео © Telegram / Евгения Медведева

«Всё, я уже дома, если вдруг кто переживал. Сижу, охлаждаю ножки лёдиком. Всё у меня перемотанное, всё замотанное. Всё в йоде», — поделилась спортсменка.

Она добавила, что в ближайшие две недели не планирует вылезать из обуви, но дома ей стало восстанавливаться полегче.

Ранее Евгения Медведева сообщила, что перенесла плановую операцию на ногах, но не стала делиться никакими подробностями. При этом фигуристка не скрывает, что она делает пластические операции, которые никак не связаны с миром спорта.