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14 июня, 09:11

Пятна вместо молодости: Какие косметические процедуры нельзя делать летом

Косметолог Мадиева: Летом нельзя делать травмирующие косметологические процедуры

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Летом запрещено проводить любые процедуры, которые травмируют кожу и могут спровоцировать стойкую гиперпигментацию: шлифовки, пилинги, игольчатый RF и лазеры, снимающие верхний слой кожи. В случае глубокого пилинга последствия будут тяжёлыми, а вывести такую пигментацию потом очень сложно, предупредила врач-косметолог Шабаги Мадиева.

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Зато ботокс и филлеры, вопреки распространённому заблуждению, летом делать можно. Ботокс советуют вводить именно в жаркий период, потому что на ярком свету мы чаще хмуримся и морщимся. Препарат применяют либо в зоне активной мимики, либо по методике full face, охватывающей всё лицо и шею.

«После любых инъекционных методик рекомендуется использовать SPF. Не рекомендуется посещение саун, соляриев в течение трёх дней. Не рекомендуется сразу бежать в бассейн. Активные массажи лица — тоже через два-три дня», — отметила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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Кстати, модная процедура «дельфинья кожа», после которой обещают идеально гладкое, влажное и блестящее лицо, может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врачи предупреждают россиянок об опасности хайповых инъекций.

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Борис Эльфанд
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