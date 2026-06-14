Губернатор Миляев собрал оперштаб из-за атаки БПЛА на предприятие в Новомосковске

В Новомосковске Тульской области никто не пострадал в результате атаки украинских беспилотников и падения обломков БПЛА на территорию местного предприятия. Об этом сообщил в Max губернатор региона Дмитрий Миляев, собравший оперштаб из-за ЧП.

«В Новомосковске провёл заседание оперативного штаба. В результате атаки украинских БПЛА никто не пострадал, последствия устраняются. Экстренные службы и правоохранительные органы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — уточнил глава региона.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня средства ПВО Минобороны России сбили 62 украинских беспилотника в Тульской области. Обломки сбитых дронов рухнули на территорию промышленного предприятия в Новомосковске. Правительство региона развернуло работу оперативного штаба. По словам местных властей, угроза новой атаки ВСУ сохраняется.