Мужа сотрудницы больницы в Домодедово арестовали по обвинению в её убийстве
Обвиняемый. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Суд заключил под стражу 46-летнего жителя Домодедово, обвиняемого в убийстве своей супруги Дарьи К. — руководительницы колл-центра местной городской больницы. Кадры предоставила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Обвиняемый в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
Дело расследуется по первой части статьи 105 Уголовного кодекса. В ходе следственных действий фигурант полностью признал свою вину.
При этом от дачи показаний подследственный отказался, воспользовавшись конституционным правом. Свою позицию относительно меры пресечения озвучила городская прокуратура.
Суд, опираясь на мнение надзорного ведомства, отправил мужчину в изолятор. На период разбирательства он останется под стражей.
Напомним, трагедия произошла 12 июня на почве семейного кризиса: 38-летняя Дарья К., возглавлявшая колл-центр Домодедовской больницы и воспитывавшая нескольких детей была зарезана собственным мужем. Также сообщалось, что она собиралась разводиться с супругом, уличённым в изменах. У неё остался 18-летний сын и две несовершеннолетние дочки.
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