Мужа сотрудницы больницы в Домодедово арестовали по обвинению в её убийстве

Суд заключил под стражу 46-летнего жителя Домодедово, обвиняемого в убийстве своей супруги Дарьи К. — руководительницы колл-центра местной городской больницы. Кадры предоставила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Обвиняемый в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

Дело расследуется по первой части статьи 105 Уголовного кодекса. В ходе следственных действий фигурант полностью признал свою вину.

При этом от дачи показаний подследственный отказался, воспользовавшись конституционным правом. Свою позицию относительно меры пресечения озвучила городская прокуратура.

Суд, опираясь на мнение надзорного ведомства, отправил мужчину в изолятор. На период разбирательства он останется под стражей.