Арестован водитель автобуса, задавившего 4 пешеходов в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте водителя автобуса Икромжона Хамраева, сбившего насмерть четырёх пешеходов, среди которых есть ребёнок. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 10 августа. Информацией делится пресс-служба судов общей юрисдикции Свердловской области.

«По версии следствия, Хамраев выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Под стражей обвиняемому предстоит пробыть по 10 августа 2026 года», — говорится в тексте.

Дело в отношении шофёра рассматривается по ч.5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи выяснили, что мужчине не давали выходные «для физического восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей».