Арестован водитель автобуса, задавившего 4 пешеходов в Екатеринбурге
Водитель автобуса. Обложка © пресс-служба судов общей юрисдикции Свердловской области
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте водителя автобуса Икромжона Хамраева, сбившего насмерть четырёх пешеходов, среди которых есть ребёнок. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 10 августа. Информацией делится пресс-служба судов общей юрисдикции Свердловской области.
«По версии следствия, Хамраев выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. Под стражей обвиняемому предстоит пробыть по 10 августа 2026 года», — говорится в тексте.
Дело в отношении шофёра рассматривается по ч.5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи выяснили, что мужчине не давали выходные «для физического восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей».
Напомним, 10 июня в Екатеринбурге автобус выехал на пешеходную зону и сбил людей. Погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Личность несовершеннолетнего удалось установить не сразу. Вместе с ним погибла его мать. Водитель автобуса заявил, что перепутал педали газа и тормоза из-за плохого самочувствия. СК возбудил уголовные дела в отношении него и директора транспортной компании Алексея Яркова. Последний также арестован до 10 августа. По мнению следствия, Ярков не давал подчинённым времени на полноценный отдых, вынуждая работать на пределе сил.
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